Visser solide naar finale 60 horden: ‘Voel dat ik harder kan’

Het goud ontbreekt nog en Visser wil daar graag voor zorgen. ,,Ik ga mijn best doen. Ik voel dat ik harder kan dan de 7,97 die ik nu heb gelopen en dat moet ook in de finale. Het zit dicht bij elkaar, dus het wordt spannend’', aldus Visser, die niet helemaal tevreden was over haar race in de halve finales. ,,Ik raakte het laatste hekje, waardoor ik een beetje uit balans raakte. Maar het was goed genoeg om in de finale te komen. Ik voel me goed en scherp.’’



Na haar onverwachte succes in Birmingham zei Visser de meerkamp vaarwel en richtte ze zich volledig op de horden. Afgelopen zomer liep ze het belegen Nederlands record van Marjan Olyslager op de 100 meter horden uit 1989 uit de boeken en zette het op 12,71. Op de EK in Berlijn greep ze naast een medaille en werd vierde.



Deze winter werkte Visser een zware trainingsstage af in Zuid-Afrika. Ze begon daardoor wat vermoeid aan het indoorseizoen, maar na de NK indoor, waar ze haar vijfde nationale titel op de 60 horden veroverde, rustte ze goed uit. In Glasgow staat ze weer op scherp, getuige haar twee sterke races. Met de 7,99 in de halve finales noteerde ze ook de tweede tijd van het veld. De Duitse titelverdedigster Cindy Roleder won de tweede heat in 8,02.