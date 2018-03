Visser verbreekt stokoud indoorrecord van Olyslager

Met een gezicht vol verbazing wandelde ze daarna over de blauwe baan. De veelbelovende 23-jarige atlete wist vooraf dat ze een toptijd moest neerzetten. Ze moest haar persoonlijk record van 7,91 benaderen om zich te verzekeren van de eindstrijd. Maar na een nog nooit door een Nederlandse atleet vertoonde 60 meter horden race was daar geen enkele twijfel meer over. Visser mag zich de nieuwe nationaal recordhouder noemen.



Na afloop zei Visser in een korte reactie dat ze zich erg goed had gevoeld. ,,Mijn coach (Bart Bennema, red.) zei tegen mij dat hij mij nog nooit zo goed had gezien tijdens de warming-up. Maar ik had geen idee hoe ik mij tijdens de race zou gaan voelen. Ik was nerveus omdat ik wist dat dat er voor mij erg snel was gelopen en ik daarom bij de eerste twee moest eindigen. Het was mijn doel om de finale te halen, dus ik ben nu erg opgelucht. Nu begint de strijd om de prijzen."