Visser zet punt achter interlandcarrière met Schotland

Visser kreeg in 2012 toestemming om voor het nationale team van Schotland uit te komen, nadat hij al enkele seizoenen speler was van Edinburgh. Daar speelde Visser van 2010 tot 2015, waarna hij de overstap maakte naar de Harlequins in Londen. ,,Spelen voor Schotland is de grootste eer van mijn leven geweest. Ik denk dat het voor mij nog specialer was, omdat ik niet voor mijn geboorteland uitkwam. Het viel niet altijd mee om het bestaan als Schots international te combineren met mijn werkzaamheden bij mijn club en mijn gezinsleven, maar het was het zeker waard."