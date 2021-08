Vlaggendrager Jetze Plat heeft een ongekende missie: drie keer goud in vier dagen

Paralympische SpelenJetze Plat staat voor een zware missie. Hij wil in vier dagen tijd drie keer paralympisch goud veroveren. ,,Dat is zeker niet onmogelijk. Ik sta er goed voor”, zegt de 30-jarige atleet, die op de Paralympische Spelen in Tokio achtereenvolgens de triatlon, de tijdrit in het handbiken en de wegrace in het handbiken afwerkt. Hij is op alle drie die onderdelen de wereldkampioen.

Voordat Plat zijn afgetrainde en extreem gespierde lichaam mag ‘loslaten’, draagt hij dinsdag samen met para-atlete Fleur Jong de Nederlandse vlag tijdens de openingsceremonie. ,,Dat is eervol en supermooi”, aldus de gevierde triatleet en handbiker, wiens prijzenkast al bijna uitpuilt met wereldtitels, Europese titels en wereldrecords.

,,Ik heb nog niet alles gewonnen. Ik verdedig in Tokio mijn paralympische titel op de triatlon, maar goud bij het handbiken staat hoog op de prioriteitenlijst. Ik ben als kleine jongen begonnen op de handbike en was in 2008 toeschouwer bij de Paralympics in Peking. Daar is de droom ontstaan om de beste handbiker van de wereld te worden.”

Quote Ik ben goed op de hitte voorbereid, heb in klimaatka­mers aan de warmte kunnen wennen Jetze Plat

Plat, geboren met twee onvolgroeide benen, geeft toe dat drie medaille-evenementen in vier dagen tijd een fysieke uitdaging is. ,,Zaak is in topvorm aan de start te verschijnen, dat bevordert een goed herstel. Verder heb ik samen met mijn begeleidingsteam een goed plan opgesteld, zodat ik na iedere race meteen de knop kan omzetten en het lichaam optimaal kan laten herstellen.”

Voorbereidend werk heeft Plat voldoende verricht, zegt hij. ,,Ik ben goed op de hitte voorbereid, heb in klimaatkamers aan de warmte kunnen wennen. Ik ben maandag aangekomen in Tokio en heb pas één training op mijn balkon kunnen doen, maar dat beviel me al beter dan in een klimaatkamer. Ik sta er goed voor en voel ook weinig druk. Ik zal straks heel hard gaan en weet zeker dat als ik pijn in mijn armen heb, mijn concurrenten dat zeker ook hebben.”

Plat begint zijn paralympische missie op zondag met de triatlon.

Volledig scherm Jetze Plat. © SCS/Mathilde Dusol

‘Alle 73 paralympiërs van TeamNL maken kans op medaille’

Esther Vergeer doet niet aan voorspellingen over het aantal medailles dat de paralympische ploeg in Tokio gaat halen. “Ik vind het niet relevant”, zegt de chef de mission in aanloop naar de openingsceremonie op dinsdag. ,,Ten eerste vind ik het moeilijk in te schatten hoe wij ervoor staan ten opzichte van de rest van de wereld en ik wil er ook geen druk opleggen bij de sporters”, zegt de voormalig rolstoeltennisster vanuit Tokio. ,,Wat ik wel weet is dat wij hier met 73 atleten zijn. TeamNL heeft een superstreng selectiebeleid, dus als je hier staat, dan hoor je hier te staan en maak je kans op een medaille. De sporters zijn fit en sterk en er klaar voor. Ik heb er het volste vertrouwen in dat zij maximaal gaan presteren.”

