Vloon evenaart record polsstokhoogspringen in Karlsruhe

Vloon eindigde in de wedstrijd als derde achter de Franse broers Renaud en Valentin Lavillenie, die ook tot 5,70 kwamen, maar minder pogingen nodig hadden. De Noord-Hollander is houder van het Nederlands record met 5,85. Voor deelname aan de Olympische Spelen in Tokio is 5,80 nodig of top 32 op de wereldranglijst.

Lisanne de Witte rende in Karlsruhe de derde tijd op de 400 meter met 52,70. De Italiaanse Ayomide Folorunso en de Zwitserse Lea Sprunger waren sneller met allebei 52,56. De Witte, al zeker van een ticket naar Tokio, zat in haar eerste indoorwedstrijd van dit seizoen al in de buurt van haar persoonlijke toptijd van 52,34, waarmee ze vorig jaar brons veroverde op de EK indoor in Glasgow.

