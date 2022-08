Volleyballers boeken bij WK knappe zege op Argentinië: ‘Dit is echt geweldig’

Oranje won zaterdag de eerste groepswedstrijd in Ljubljana met 3-0 van Egypte. Woensdag is Iran de derde en laatste tegenstander in de poule. De beste twee ploegen uit de zes poules plaatsen zich, net als de vier beste nummers 3, voor de knock-outfase.

In de eerste set ging het lang gelijk op. De Nederlandse mannen werkten vijf keer een setpunt van de Zuid-Amerikanen weg, maar bij een stand van 28-29 maakte Argentinië het toch af. In de tweede set sloeg Argentinië al snel een gaatje. De ploeg van Piazza slaagde er niet in dit nog goed te maken.

Abdelaziz

Abdelaziz, topscorer met 32 punten, was zeer te spreken over het optreden van Oranje. ,,Dit is echt geweldig”, zei de aanvoerder voor de camera van Ziggo Sport. ,,In de eerste twee sets hadden we het heel moeilijk. De service liep niet. Na deze twee sets ging het lopen. We zijn blijven knokken, niemand gaf op. We waren echt een team vandaag.”