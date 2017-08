Volleyballers laten topfavoriet Frankrijk ontsnappen op EK

Oranje stond de eerste set af met 22-25. Halverwege de tweede set kantelde de wedstrijd. Nederland sloeg (met een uitblinkende Nimir Abdelaziz) op belangrijke momenten toe en won met 25-23, gevolgd door een overwinning in de derde set van 25-21. De stunt leek daarna aanstaande, maar Frankrijk overleefde in de vierde set drie wedstrijdpunten en bleef in de race (28-30). Frankrijk was in de beslissende vijfde set met 12-15 te goed.

Nederland was het EK vrijdag begonnen met een nederlaag tegen Turkije. Omdat de wedstrijd tegen Frankrijk twee sets opleverden, is het team van Vermeulen nog niet uitgeschakeld. Maandag is dan wel een overwinning van 3-0 of 3-1 in de ontmoeting met koploper België nodig. De Belgen wonnen in Polen zowel van Frankrijk als Turkije, allebei de duels met 3-2.