Volleyballers na thriller tegen Tsjechië met nederlaag naar knock-outfase

Later vanavond wordt pas duidelijk wie Oranje zaterdag in Apeldoorn (16.00 uur) treft in de achtste finales. Dat hangt af van de uitslag van Polen - Oekraïne, die elkaar morgenavond (20.00 uur) treffen in Amsterdam. Als Nederland tweede blijft - dat gebeurt wanneer Polen zijn plicht doet - dan is Duitsland de tegenstander voor een plek in de kwartfinales. Stunt Oekraïne echter tegen de wereldkampioen, dan wacht voor Oranje Servië.