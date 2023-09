Volleyballers plaatsen zich na zwaarbevochten zege voor achtste finales op EK

De Nederlandse volleyballers hebben op het Europees kampioenschap de achtste finales bereikt na hun derde zege in vier wedstrijden. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza versloeg in Skopje met de nodige moeite Denemarken in vier sets: 25-18, 26-24, 23-25, 25-20.

Oranje was eerder in de poule te sterk geweest voor Montenegro en Tsjechië, de wedstrijd tegen Polen eindigde in een nederlaag. De Nederlandse ploeg sluit dinsdag de groepsfase af tegen Noord-Macedonië, een van de gastlanden. De eerste vier van de zes ploegen in de groep gaan door naar de achtste finales.

Nederland had wat tijd nodig om in zijn spel te komen, waardoor Denemarken tot halverwege de eerste set in de buurt bleef. Oranje haalde daarna de setwinst alsnog redelijk eenvoudig binnen. De nummer 11 van de wereld leek in de tweede set meteen door te drukken maar zag Denemarken sterk terugkomen. De Denen creëerden zelfs het eerste setpoint, maar Nederland draaide de zaken net op tijd om (2-0).

In de derde set ging het van kwaad tot erger met Oranje. De ploeg wist pas op 11-10 voor het eerst op voorsprong te komen tegen de mondiale nummer 46, maar wist de marge niet vast te houden. In de chaotische slotfase kregen de Denen op 22-24 opnieuw twee setpoints, waarvan ze de tweede verzilverden. In de vierde set moest Nederland een achterstand van 3 punten wegwerken (7-10), maar liet vervolgens zien waar het toe in staat is, 25-20.