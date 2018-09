Volleyballers sluiten eerste ronde af met zege op Egypte

Oranje, dat zich door stunts tegen olympisch kampioen Brazilië en mondiale topper Frankrijk, gisteren al verrassend plaatste voor de tweede groepsfase (in Italië), had vanmiddag in het afsluitende groepsduel niet al te veel moeite met Egypte. Op de derde set na speelde Nederland gedisciplineerd en vol overtuiging.



In de derde set kwamen de spelers van Vermeulen in de slotfase terug tot 23-23, maar lieten ze de set alsnog met 25-23 naar Egypte gaan. Ook in de vierde set had Oranje het in het begin lastig en gaf het voorsprong weg. Met enkele goede blocks en smashes vochten ze zich terug en grepen overtuigend de zege met 25-16.



In de tweede ronde staat opnieuw een groep te wachten. Afhankelijk van de plek waarin Oranje eindigt - dat is pas morgenavond bekend - in Groep B treft Oranje daarin vrijdag, zaterdag en zondag drie tegenstanders. Ook is nog onduidelijk waar in Italië de Nederlandse volleyballers hun duels spelen. dat kan Bologna of Milaan zijn.