Volleyballers sluiten voorbereiding op EK af met nederlaag tegen België

Michaël Parkinson was weer van de partij in de selectie van bondscoach Roberto Piazza. Hij is hersteld van een buikspierblessure en vervangt in de selectie Twan Wiltenburg. De jeugdige Luuk Hofhuis heeft zijn plaats in het keurkorps behouden.



Nederland en België beginnen vrijdag in eigen land aan het omvangrijke EK, dat ook deels in Frankrijk en Slovenië wordt afgewerkt. Oranje start in Rotterdam met een wedstrijd tegen Montenegro. Op zaterdag wacht Oekraïne en een dag later staat in Ahoy het uitverkochte duel met wereldkampioen Polen op het programma.