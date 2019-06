Volleyballers verliezen in Estland

De thuisploeg benutte na een enerverende strijd het tweede wedstrijdpunt. De setstanden in Tartu waren 25-22 25-23 19-25 20-25 16-14. Maarten van Garderen was topscorer bij Oranje met twintig punten. Michael Parkinson was goed voor vijftien punten.

Oranje won eerder met 3-2 van Kroatië en Spanje. Estland behaalde voor eigen publiek de eerste groepszege. Nederland speelt komende zondag in Koog aan de Zaan de volgende wedstrijd in de European Golden League tegen Spanje.



Estland hoeft zich niet druk te maken over kwalificatie, aangezien de Final Four in het Baltische land wordt gehouden (21-22 juni). Het gastland is daardoor automatisch geplaatst. Alleen de winnaars van de drie poules mogen deelnemen aan het eindtoernooi in Tallinn.