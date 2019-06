Volleyballers verrast door Wit-Rusland

Oranje maakte een onwennige indruk en wisselde goede momenten af met erg slechte fases. Na een ruime achterstand werd de derde set nog met veel moeite gewonnen, maar in het restant wist de ploeg van bondscoach Roberto Piazza - die sinds 1 mei in dienst is - niet te overtuigen.

Wit-Rusland haalde in het afgelopen weekeinde als laatste ploeg in de groepsfase de Final Four. Oranje was één speelronde voor het einde in poule B al zeker van deelname aan het eindtoernooi in Estland. Oranje sloot de groepsfase zaterdag af met een nederlaag in en tegen Kroatië (3-0).