Volleybalsters beginnen met zege aan Nations League

De Nations League is de vervanger van de World Grand Prix. In totaal doen er zestien landen mee, die vijf driedaagse toernooien spelen. Nederland komt twee keer in actie in eigen land, in mei in Apeldoorn en in juni in Rotterdam.



Oranje speelt in Jekaterinenburg verder nog tegen Argentinië (woensdag) en Rusland (donderdag).