Volleybalsters in vier sets voorbij Polen

Het was voor Oranje de derde zege in korte tijd in een oefenduel. Vorig weekeinde werd Duitsland twee keer verslagen. Nederland is in voorbereiding op het EK in Azerbeidzjan en Georgië, dat op 22 september begint. Morgenavond spelen de Nederlandse volleybalsters opnieuw een oefenwedstrijd tegen Polen. Dit duel begint om 19.30 uur in De Basis in Sliedrecht.