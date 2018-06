Volleybalsters kloppen olympisch kampioen China

Voor de mentaal sterke ploeg van bondscoach Jamie Morrison was het de elfde zege in de veertiende groepswedstrijd. Daarmee verzekerde Oranje zich van een eindklassering in de top vijf van de Nations League. Nederland won dinsdag in Stuttgart al met 3-2 van Turkije. Oranje speelt donderdag nog het afsluitende duel tegen Duitsland.

De zogenoemde Final Six is eind deze maand in Nanjing (27 juni - 1 juli). Gastland China, dat in Stuttgart niet met de sterkste formatie aanwezig is, is automatisch geplaatst voor het eindtoernooi.