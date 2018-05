Volleybalsters kloppen Polen op 'mini-WK'

Door Lisette van der Geest

,,Een soort mini-WK”, zo noemt aanvoerster Maret Grothues de vijf weken durende Nations League. Vanavond speelden de Nederlandse volleybalsters hun eerste wedstrijd in Nederland, in Apeldoorn, en wonnen met overmacht van Polen. Laura Dijkema: ,,Het voordeel van dit toernooi is dat je iedereen tegenkomt.”

Het toernooi vervangt de World Grand Prix, dat jaarlijks georganiseerd werd en drie weken duurde. Daar speelden in tegenstelling tot in de Nations League niet alle landen tegen elkaar, maar werd er gewerkt met poules. Bondscoach Jamie Morrison is blij met de verandering. Het treffen met de sterkste volleyballanden is voor het team dat bij de Olympische Spelen in Rio als vierde eindigde de enige manier om uiteindelijk zelf beter te worden, liet hij weten.

Wat Dijkema betreft is de nieuwe opzet ook een verbetering. ,,Al is het nadeel dat het vroeg in het seizoen is. Kijk bijvoorbeeld naar Lonneke (Sloetjes, red). Zij speelde sinds oktober al tegen de zestig wedstrijden, wat echt bizar is, en vervolgens gaat dit direct door.”



Sloetjes won met haar club Vakifbank de Champions League, precies één week voor de start van de Nations League. Doordat bondscoach Morrison besloot de eerste wedstrijden geen beroep op de sterspeelster te doen en haar zo rust te gunnen, kreeg Sloetjes een week vrij. Dijkema: ,,Maar als je direct doorgaat is vijf weken achtereen spelen best wel lang.”

Volledig scherm Laura Dijkema tijdens een persmoment van het nationaal team, een dag voor de wedstrijd tegen Polen. © ANP

Tegelijkertijd heeft Nederland thuisvoordeel. Na zes wedstrijden in respectievelijk Rusland en Japan spelen de volleybalsters de komende twee weken in Apeldoorn en Rotterdam voordat ze doorreizen naar Stuttgart. De beste vijf landen zijn uiteindelijk samen met gastland China gekwalificeerd voor de Final Six.

,,Door het reisschema hebben wij echt een voordeel. Misschien is het een procentje extra door de aanwezigheid van thuispubliek, maar het scheelt vooral zoveel als je niet hoeft te reizen. Moet je bedenken dat je van Azië naar Brazilië naar Europa moet”, zegt Dijkema, die een korter clubseizoen had dan Sloetjes. De spelverdeelster zat eind vorig seizoen onverwachts zonder club nadat haar toenmalige club Novara ondanks een lopend contract vrij laat had laten weten een nieuwe speelster te hebben aangetrokken op haar positie. Sinds januari komt ze uit voor Florence. ,,Daardoor heb ik nu meer energie en denk ik ook: kom maar door met die wedstrijden.”

Volledig scherm Bondscoach Jamie Morrison juicht tijdens het EK in Azerbeidzjan © EPA Nederland verloor een van de inmiddels zeven wedstrijden die gespeeld zijn. Tegen Amerika verloor het team van Morrison met 3-0. Dijkema hield aan diezelfde wedstrijd een pijnlijke onderarm over nadat Sloetjes hard op haar arm viel. ,,Ik dacht even: mijn arm ligt eraf, die is gebroken. De zenuw had even een klap gekregen en ik voelde mijn onderarm tijdelijk niet. Dan schrik je wel. Maar er is een MRI gemaakt en ik heb gelukkig geen beschadigingen. Ik ben gewoon inzetbaar.”

Het andere doel van het Nederlands team, dat in oktober tweede werd op de EK in Azerbeidzjan, is het WK dat in september in Japan begint. Nederland eindigde in 1998 als zevende, de beste klassering op een WK tot nu toe en staat momenteel op plaats acht op de wereldranglijst. Dijkema: ,,Dat WK is het einddoel deze zomer, maar eerst dit toernooi. Het is voor mij echt een doel om die final six in China te halen.”

Nations League

(Omnisport, Apeldoorn)

Vandaag: Nederland – Polen 3-0 (25-22, 25-22, 27-25)

Morgen: Nederland – Zuid-Korea

Donderdag: Nederland – Brazilië