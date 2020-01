Volleybalsters kloppen taai Azerbeidzjan in jacht op olympisch ticket

De Nederlandse volleybalsters zijn het OKT in Apeldoorn begonnen met een zege. Azerbeidzjan was de eerste tegenstander in de jacht op een ticket voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Oranje won in drie sets: 25-23, 25-18, 25-22.

Voor bondscoach Giovanni Caprara was het duel met Azerbeidzjan een bijzondere. De coach die Jamie Morrison opvolgde in november was namelijk voorheen bondscoach van de formatie die vanavond door de Nederlandse volleybalsters verslagen moest worden in de jacht op een olympisch ticket voor de Spelen in Tokio. Om hoop te blijven houden op deelname aan de Olympische Spelen moeten de Nederlandse volleybalsters eerste of tweede worden in de poule met Azerbeidzjan, Bulgarije en Polen, dat eerder vandaag al met 3-1 won van Bulgarije. Als dat Nederland lukt, volgt zaterdag de halve finale en eventueel zondag nog de finale. Alleen de winnaar van het OKT grijpt een olympisch ticket.

En dus was het van groot belang om vanavond te beginnen met een zege op Azerbeidzjan. Het duel in Apeldoorn begon enigszins moeizaam voor Oranje. De Nederlandse volleybalsters namen dan wel meteen een 0-3 voorsprong, maar daarna pakte Azerbeidzjan liefst zeven punten op rij. Pas bij 15-16 nam Oranje weer een voorsprong en die voorsprong gaven de Nederlandse volleybalsters niet meer weg. Via een blok van Robin de Kruijf ging de eerste set met 23-25 naar Oranje.

Volledig scherm De Nederlandse volleybalsters in actie tegen Azerbeidzjan. © Ronald Hoogendoorn Fotografie

In de tweede set ging het kort gelijk op, maar toen Oranje eenmaal een 5-6 voorsprong had genomen, was er geen houden meer aan voor de vrouwen uit Azerbeidzjan. De tweede set ging met 18-25 naar Oranje en hoewel de wedstrijd daarmee bijna binnen leek, gaf de Azerbeidzjaanse formatie niet op. Toch gaf Nederland geen set meer weg. De derde set ging met 25-22 naar Oranje en daarmee is het OKT uitstekend begonnen. Morgen wacht voor Oranje het duel met Bulgarije, waarna een dag later de wedstrijd tegen Polen op het programma staat.

Floortje Meijners

Voor Floortje Meijners betekende de zege op Azerbeidzjan een geslaagde rentree in de Nederlandse volleybalploeg. Ze speelde na liefst twaalf jaar weer voor het eerst mee en verzorgde bovendien de eerste twee punten van de wedstrijd. ,,Ik ben zo blij, het was geweldig”, zei de 32-jarige Meijners voor de camera van Ziggo Sport. ,,Het publiek hier in Apeldoorn was fantastisch, bijna iedereen was in het oranje gestoken. De sfeer was is ons voordeel. Ons spel kan af en toe nog beter. Maar we hebben nog meer dagen. Morgen spelen we alweer tegen Bulgarije en een dag later tegen Polen.”