Volleybalsters krijgen klop van Polen

Meerdere keren raakte Nederland een ruime voorsprong kwijt, mede door een goede Poolse blokkering en eigen fouten. Nederland, dat tot vanavond nog geen set af stond, had het moeilijk onder druk en moest het op één set na steeds afleggen. Maar uiteindelijk draait het om aankomend weekeinde, waarin beide teams elkaar zomaar weer kunnen treffen op de slotdag van het toernooi. De tegenstander in de strijd om een finaleplek wordt vandaag bekend, nadat de laatste wedstrijden in de poulefase zijn gespeeld.



De Kruijf noemde Polen een lastige tegenstander. ,,We stonden tegenover een muur, het was moeilijk daar overheen te komen. Pas in de derde set begonnen we een beetje te begrijpen hoe we onze aanval moesten opzetten”, zei ze tegen Ziggo Sport. ,,Als we de finale halen, dan denk ik dat we weer tegen Polen moeten. We kunnen onze ervaring van deze wedstrijd dan mooi meenemen.”