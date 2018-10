Volleybalsters nog niet zeker van vervolg WK

Video Volleybal­sters verliezen van Brazilië

15:11 De Nederlandse volleybalvrouwen hebben op het WK in Japan na zeven overwinningen voor het eerst een wedstrijd verloren. In de Nippon Gaishi Hall in Nagoya was Brazilië in vijf sets te sterk: 25-21, 18-25, 27-25, 19-25 en 15-17.