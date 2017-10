Volleybalsters op voor goud tegen Servië; liveblog vanaf 16.30 uur

De Nederlandse volleybalvrouwen azen vanavond op revanche in de finale van het Europees kampioenschap, waarin Servië de tegenstander is. Servië, goed voor olympisch zilver in Rio, won in de groepsfase nog met 3-0 van de formatie van bondscoach Jamie Morrison.



Zonder de toen geblesseerde Robin de Kruijf had de Nederlandse ploeg geen antwoord op het afwisselende aanvalsspel van Servië. Door die nederlaag had Oranje een zege op Kroatië (3-0) in de tussenronde nodig om zich te plaatsen voor de laatste acht. Met de herstelde De Kruijf en een uitblinkende Anne Buijs zette Nederland vervolgens Italië (3-0) en gisteren Azerbeidzjan (3-2) opzij.



Zowel de Nederlandse als de Servische volleybalvrouwen kunnen zich in Bakoe voor de tweede keer in de historie tot Europees kampioen kronen. De titel van de Serviërs (2011) is recenter dan die van Oranje (1995). Voor de huidige generatie zou het de eerste eindzege zijn, na de verloren finales in 2009 en twee jaar geleden. Maret Balkestein-Grothues was er beide keren bij. ,,Twee keer zilver is genoeg'', zei ze na de zege op Azerbeidzjan.