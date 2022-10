Volleybalsters op WK in spannende vijfsetter strijdend ten onder tegen China

Anne Buijs baalde van de nederlaag van Oranje, maar is blij en trots op de manier waarop het team heeft gestreden. ,,Ik denk dat iedereen het hoogste niveau van het hele toernooi heeft gehaald, maar China is een ontzettend sterke ploeg”, aldus Buijs bij Ziggo Sport.

Volgens de aanvoerster van Oranje ging de ploeg de wedstrijd in alsof het een finale was. ,,Ik ben trots op de manier waarop we hebben gestreden. Ik ben ook overtuigd dat als we dit weer kunnen laten zien tegen Brazilië, we echt een kans maken.”