Volleybalsters richting EK-kraker met Italië: ‘We hebben het gevoel dat we nog beter kunnen’

Door Lisette van der Geest



Toen Nika Daalderop (22) vlak voor deze zomer een blik op de interlandlijst wierp en de naam van Elles Dambrink las, dacht ze: wie is dat eigenlijk? ,,De lichting onder mij ken ik nog wel, maar Elles zit er nog een lichting onder.” Wist Daalderop veel dat ze slechts een paar maanden later juist met Dambrink een van de basisspeelsters zou zijn op het EK volleybal. Dat ze met dit team, waar ‘toch een beetje een wisseling van de wacht gaande is’, de final four zou halen.