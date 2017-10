Volleybalsters Sliedrecht verder in Champions League

Schuttert rijdt naar negende plek in Herning

21:50 Hendrik-Jan Schuttert is negende geworden in de Grand Prix van het internationale drie-sterren concours van Herning. De oudere broer van Frank Schuttert gooide er in Denemarken in de barrage op zijn elfjarige ruin Balboa twee balken af, en was daarmee kansloos voor de eindzege.