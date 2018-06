Volleybalsters staan geen set af tegen Dominicaanse Republiek

De Nederlandse volleybalsters hebben in hun tiende wedstrijd in de Nations League de achtste overwinning behaald.

In het Topsportcentrum in Rotterdam was de ploeg van coach Jamie Morrison met 3-0 (25-22 25-21 25-18) te sterk voor de Dominicaanse Republiek. Nederland blijft hierdoor kansrijk voor een plek in de finale van het toernooi. De top vijf mag samen met gastland China meedoen aan de eindstrijd.

In de eerste twee sets ging de strijd redelijk gelijk op. Nederland nam in de slotfase van de sets steeds afstand van de Dominicaanse vrouwen. In de derde set was er van een echte strijd geen sprake meer. Oranje pakte al snel een ruime voorsprong en de zege kwam geen moment in gevaar. Lonneke Slöetjes was topscorer met achttien punten.

De vrouwen kwamen vorige week in actie in Apeldoorn. Daar won Oranje van Zuid-Korea en Polen, maar verloor het van Brazilië. In Rotterdam is Italië woensdag de tegenstander, donderdag nemen de volleybalsters het op tegen Servië.

Aanvoerster Maret Balkestein-Grothues was blij met de zege op de Dominicaanse Republiek. ,,We hebben alle overwinningen nodig om de finale te kunnen halen'', zei Balkestein-Grothues tegen Ziggo Sport. Ze kijkt uit naar de ontmoeting met Italië. ,,De ploeg heeft een goede mix van jonge en ervaren speelsters. Het wordt een erg belangrijk duel voor ons.''