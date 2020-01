Volleybalsters staan voor loodzware missie op weg naar olympische droom

Door Lisette van der Geest



Europa is het volleybalcontinent bij uitstek. Met acht Europese landen per toernooi en slechts één beschikbaar olympisch ticket, is de opdracht lastig. Maar Nederland behoort wel tot de favorieten voor de winst, wat tevens geldt voor Turkije, Polen én Duitsland, dat vanmiddag al won van Turkije.



Spelen met de rug tegen de muur is de Nederlandse vrouwen niet onbekend. Vier jaar geleden bemachtigde een groot deel van de huidige selectie op die manier een olympisch ticket. Destijds in het hol van de leeuw, in Turkije. Nu kan Nederland gebruikmaken van thuisvoordeel in Apeldoorn.

Guidetti

Dat is ook meteen een van de redenen waarom Giovanni Guidetti Nederland als favoriet aanmerkte in gesprek met de Telegraaf. Guidetti is de voormalig Nederlandse bondscoach, onder wiens leiding het team een opmars maakte naar de wereldtop, tot hij onverwachts, met nog lopend contract, vertrok, zogezegd om vaker bij zijn dochter in Turkije te zijn. Niet lang daarna accepteerde hij een baan als Turkse bondscoach.

Guidetti schuift de druk graag in Nederlandse schoenen. Feit is dat Nederland de nummer vier is van het WK van ruim een jaar geleden. Nederland is ook de nummer vier van de afgelopen Olympische Spelen in Rio. Geen deelnemer aan dit continentale toernooi staat hoger op de Europese ranglijst dan Nederland, al is het verschil met Turkije slechts één plaats; 3 om 4.

Kwetsbaar

Maar Nederland kende een slechte zomer. Nederland is kwetsbaar. Met een olympisch kwalificatietoernooi in Italië, vooraf aangemerkt als hoogtepunt van het jaar, dat uitdraaide op een deceptie. Met duidelijk cijfers was Italië te sterk. Een maand later volgde het EK in Ankara een even onverwachte nederlaag op het EK tegen Turkije, jawel, het team van Guidetti.

Nederland kende een coachwissel. Jamie Morrison, de opvolger en voormalig assistent van Guidetti werd ontslagen, in november werd Giovanni –Gianni – Caprara gepresenteerd. In tegenstelling tot zijn landgenoot Guidetti schuift Caprara de druk niet weg, maar omarmt die. ,,We moeten ervan genieten en er niet onder gebukt gaan", zei hij bij de NOS.



Caprara kan voor een frisse wind zorgen bij een team dat in de herfst met ernstig gereduceerd zelfvertrouwen afscheid nam – al was Caprara’s voorbereiding met het team uiterst kort. Door clubverplichtingen kwam de selectie pas vlak voor het nieuwe jaar voor het eerst samen.

Maar de Italiaan kent een aantal speelsters heel goed. Bij Firenze heeft hij als clubcoach spelverdeelster Laura Dijkema en Nika Daalderop onder zijn hoedde. En hij werkte in het verleden naar grote tevredenheid met de opvallendste ‘nieuwe’ speelster uit de Nederlandse selectie: Floortje Meijners (32), die na twaalf jaar haar comeback maakte. Volgens Meijners is Caprara dé man om het zelfvertrouwen bij Nederland te verhogen, zo vertelde zij een aantal weken geleden in haar woonplaats Monza.

Ervaring

Meijners brengt met haar 191 centimeter lengte en ervaring mee. Ze won bij haar clubs nagenoeg alle prijzen die te winnen zijn en is zowel inzetbaar als diagonaal en als passer/loper. Zij zou zomaar het positieve verschil kunnen maken op een thuistoernooi waar Nederland zich geen fout kan permitteren.

Eerst wacht Azerbeidzjan, de nummer elf van de Europese ranglijst. Azerbeidzjan is een tegenstander die niet mag worden onderschat. Met de 198 centimeter lange sterspeelster Polina Rahimova als gevaarlijkste wapen. In het verleden moest Nederland meerdere nederlagen incasseren, bijvoorbeeld op het WK-kwalificatietoernooi in 2017. Maar meer recent waren er duidelijke overwinningen, met afgelopen zomer nog het EK waar Nederland met 3-0 te sterk was. Overigens was Caprara hiervoor bondscoach van Azerbeidzjan.

Na het treffen met Azerbeidzjan wachten morgen en overmorgen Bulgarije en Polen. De twee beste landen uit de poule gaan door. De halve finale en de finale worden zaterdag en zondag gespeeld.