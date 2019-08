Volleybalsters starten jacht op olympisch ticket met overtuigende zege

Op Sicilië ligt één olympisch ticket te wachten voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Nederland heeft concurrentie van België, Italië en Kenia. Eerstgenoemde werd in elk geval overtuigend verslagen vanavond. In de derde set stribbelden de Belgische volleybalsters nog een beetje tegen, maar Nederland maakte het karwei na twee gewonnen sets ‘gewoon’ af in de derde set: 3-0.



Morgen (18.00 uur) wacht het tweede duel met Kenia. Zondag is Italië de tegenstander om 21.00 uur. Vermoedelijk valt dan ook de beslissing. Italië, dat vorig jaar zilver pakte op het WK, is namelijk de grootste concurrent van Nederland.



Pakt Nederland het olympisch ticket in Catania niet, dan volgt er begin volgend jaar een continentaal kwalificatietoernooi dat naar alle waarschijnlijkheid, gezien het hoge niveau in Europa, nog zwaarder wordt. Daar is wederom slechts één ticket beschikbaar.