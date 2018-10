Volleybalsters verliezen van Brazilië, maar wel bijna zeker van Final Six

De Nederlandse volleybalsters weten al wel bijna zeker dat ze in Japan hun beste resultaat ooit op een WK gaan boeken. Ondanks de nederlaag tegen Brazilië plaatste het team van bondscoach Jamie Morrison zich zo goed als zeker voor de Final Six. Alleen als Japan later vandaag wint van Servië is een uitschakeling nog mogelijk voor Nederland, maar de Servische vrouwen wonnen tot nu toe alles op het WK. Tot nu toe was de zevende plaats in 1998 de beste klassering op een wereldkampioenschap.



De spannende eerste set ging met 25-21 naar de ploeg van de Amerikaanse bondscoach Jamie Morrison. In de tweede set kwam Brazilië al snel op voorsprong, die werd uitgebouwd naar een 25-18 zege. In de derde set kwam Brazilië al snel weer op een 8-1 voorsprong, maar Oranje knokte zich terug tot 15-15. In een spannend slot van de derde set was een bekeken balletje van Celeste Plak uiteindelijk goed voor de setwinst: 27-25. De vierde set ging weer met 25-19 naar de Braziliaanse vrouwen, waarmee een vijfde set voor de beslissing moest zorgen. Daarin was Brazilië uiteindelijk met 15-17 te sterk.