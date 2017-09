Volleybalsters verslaan Tsjechië en spelen play-offs tegen Kroatië

EKDe Nederlandse volleybalsters zijn op het EK door naar de play-offs om een plek in de kwartfinale. De ploeg van bondscoach Jamie Morrison won in Ganja in vier sets van Tsjechië en werd daarmee tweede in poule D. De 21-jarige Celeste Plak was opnieuw de grote uitblinkster bij Oranje.

Oranje won de eerste twee sets met 25-21 en 25-15. De derde set ging verloren met 21-25. In de vierde set kwam Nederland weer op een flinke achterstand, maar onder aanvoering van de sterk spelende Celeste Plak en Femke Stoltenborg haalde Oranje de wedstrijd binnen: 25-22.

Gisteren verloren de volleybalsters nog in drie sets van het sterke Servië, nadat vrijdag het toernooi was geopend met een 3-1 overwinning op België. Servië is na drie overwinning poulewinnaar geworden en heeft zich daarmee geplaatst voor de kwartfinales op het EK volleybal in Azerbeidzjan en Georgië.

Play-offs

Nederland en Tsjechië mogen zich via de play-offs ook nog proberen te plaatsen voor de kwartfinales. Oranje neemt het daarin overmorgen in Bakoe op tegen Kroatië, dat derde werd in poule B. Indien Nederland van Kroatië wint, wacht Italië als winnaar van poule B donderdag in de kwartfinales.

Het is nog niet duidelijk of Robin de Kruijf komende week haar rentree bij Oranje kan maken. De middenaanvalster liep afgelopen week een enkelblessure op tijdens de training. Tijdens de eerste gewonnen groepswedstrijd op vrijdag tegen België (3-1) kon Nederland het gemis van De Kruijf nog aardig camoufleren. Dat lukte echter niet tegen Servië en ook tegen Tsjechië had Oranje moeite om het vereiste niveau te halen en vast te houden.

Volledig scherm Vreugde bij de Nederlandse volleybalsters Laura Dijkema, Myrthe Schoot en Robin de Kruijf. © Ronald Hoogendoorn