Volleybalsters winnen op EK van thuisland Roemenië en zijn door naar achtste finales

samenvatting Volleybal­sters op EK ook langs laagvlie­ger Finland met ruim verschil

20 augustus De Nederlandse volleybalsters hebben bij het EK in Roemenië ook de tweede groepswedstrijd met duidelijke cijfers gewonnen. Oranje versloeg Finland in Cluj-Napoca vlot in drie sets: 25-10 25-10 25-18. Juliët Lohuis was met 12 punten topscorer in de Nederlandse ploeg.