Volop stennis bij aankomst McGregor en Mayweather in Vegas

Malignaggi is nog steeds boos na een incident bij een onderlinge sparsessie. ,,Ik heb al veel klootzakken ontmoet in mijn leven, maar McGregor is zonder de twijfel de ergste", zei hij twee weken geleden al. Bij de aankomst van de Ier in Vegas ging hij opnieuw de confrontatie aan, al werd die niet fysiek.



Even daarvoor kreeg 'Notorious' het al aan de stok met het kamp-Mayweather. Hij daagde zijn 40-jarige opponent uit voor een face-off, waarna de gemoederen hoog opliepen en de beveiliging uiteindelijk moest ingrijpen. Ook deze confrontatie bleef bij woorden.



'The Money Fight' wordt zaterdagnacht afgewerkt. McGregor, wereldkampioen lichtgewicht in de UFC, maakt zijn professionele boksdebuut, terwijl de ongeslagen bokslegende Mayweather eenmalig terugkeert uit zijn pensioen.