Vonn slaat training over voor afdaling op WK

Video James lijdt grootse nederlaag ooit én bereikt mijlpaal

8:27 LeBron James heeft de grootste nederlaag in zijn imposante carrière in de Amerikaanse NBA geleden. De vedette kreeg met zijn ploeg Los Angeles Lakers een pak slaag van Indiana Pacers met 136-94. Een verlies met 42 punten verschil was hem in zestien jaar NBA niet eerder overkomen.