Voor Luiten is KLM Open nog ver weg

Door Ralph Blijlevens



Het is een jaarlijks terugkerend ritueel: zodra de pr-machine van het KLM Open begint te ronken, moet Joost Luiten keer op keer vragen beantwoorden. ,,Of ik wel in vorm ben en of ik weer ga winnen? Heel veel mensen in Nederland denken dat het alleen om deze wedstrijd gaat, maar ik speel jaarlijks zo’n 25 toernooien. Als ik in München win, is dat net zo belangrijk voor mij. Met het KLM Open ben ik nog helemaal niet bezig.’’



De aandacht voor hem en het enige internationale golftoernooi in eigen land, dat in september voor de honderdste maal wordt gespeeld, begrijpt Luiten maar al te goed. ,,Natuurlijk draait het de laatste jaren vooral om mij, omdat ik tweemaal in een korte periode heb gewonnen (2013 en 2016, red.). Daardoor is het verwachtingspatroon ontstaan dat ik elk jaar wel even ga winnen. Maar het KLM Open is meer dan alleen Joost Luiten. Dat was afgelopen jaar wel te zien.’’