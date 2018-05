Voor vierde keer op rij NBA-finale tussen Cavaliers en Warriors

Nieuwe start voor Handbal Academie op Papendal

28 mei De HandbalAcademie voor talentvolle tieners is in ere hersteld. In samenwerking met sportkoepel NOC*NSF begint in september de nieuwe opleiding. Op Papendal gaan veertien handballers intern wonen en zestien uur per week intensief trainen. ,,Het is een heel goede stap voor het mannenhandbal. Het betekent een nieuwe impuls'', legt technisch directeur Paul van Gestel uit.