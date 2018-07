Voortvarende start Varenhorst en Bouter op EK

Het als negende geplaatste duo versloeg in Utrecht het Franse koppel Youssef Krou/Quincy Aye in twee sets: 21-9 21-14. Daarmee zette het Nederlandse tweetal, dat debuteert op het EK, meteen een grote stap naar de volgende ronde. De poulewinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor de achtste finales, de nummers twee en drie gaan naar de tussenronde. Alleen de nummer vier is uitgeschakeld.



Deelname aan het EK was voor Varenhorst, met Reinder Nummerdor goed voor WK-zilver in 2015 (ook in Nederland), de afgelopen dagen nog onzeker. Hij ging donderdag tijdens een toernooi in Gstaad door zijn enkel. Vandaag, met het gehavende gewricht goed ingepakt, bleek Varenhorst niet al te veel hinder te ondervinden van zijn blessure.



,,Ik kon voluit spelen, wel met een beetje pijn, maar het bleef binnen de grenzen'', liet de 28-jarige beachvolleyballer bij de NOS weten. ,,Ik kreeg energie van het publiek hier en ook de medicatie heeft geholpen. Nu snel weer met het pootje omhoog. Ik zal ongetwijfeld een reactie voelen in die enkel, maar ik denk niet dat ik er meer last van ga krijgen.''



In Den Haag openden Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen eveneens met een overwinning. Het als tweede geplaatste duo zegevierde in twee sets over het Turkse koppel Murat Giginoglu/Volkan Gögtepe: 25-23 21-19.



In Rotterdam waren Jannes van der Ham en Sven Vismans in hun eerste partij niet opgewassen tegen het als derde geplaatste Oostenrijkse duo Clemens Doppler/Alexander Horst: 13-21 11-21.