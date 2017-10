Vrieling pakt zege bij wereldbeker springen

Geen we­reld­be­ker­pun­ten voor Jylas in thuiswedstrijd

17:04 Springamazone Juulia Jylas is er niet in geslaagd punten voor de wereldbekerfinale te verzamelen in de tweede kwalificatiewedstrijd van het seizoen in Helsinki. De geboren Finse, die in Elburg haar stal runt, gooide er in de eerste ronde op haar negen jaar jonge merrie Courage twee balken af, en eindigde daarmee als 21e.