Waarom de eerste IndyCar-zege niet de laatste zal zijn voor snelle leerling Rinus ‘VeeKay’

Door Rik Spekenbrink



Zijn eerste pole, primeur op het podium en de titel ‘rookie of the year’ had hij vorig seizoen al te pakken. Logische volgende stap voor Rinus VeeKay: een eerste zege in de IndyCar. Geen eenvoudige opdracht in de Amerikaanse autosportklasse die bulkt van de ervaring en het talent. Maar zaterdagavond viel in zijn huidige woonplaats Indianapolis alles op zijn plek voor Rinus van Kalmthout, die in de Verenigde Staten voor het gemak door het leven gaat als VeeKay.