WADA: 298 verdachte sporters uit Rusland

WK beachvolleybal Erop of eronder voor Brouwer en Meeuwsen in laatste groepsduel

9:37 Winnen, dat is de opdracht voor beachvolleybalduo Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen vandaag op het WK in hun derde en laatste wedstrijd van de poulefase. ,,Alleen op die manier hou je alles in eigen hand”, zegt interim bondscoach Reinder Nummerdor. Door de teleurstellende nederlaag zondag tegen het Argentijnse duo Azaad en Capogrosso is de laatste wedstrijd bepalend voor een plaats in de knock-outfase later deze week.