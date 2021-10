Wangedrag topsporters: terecht of niet, beschuldiging hakt erin

Door Arjan Schouten



Hij is niet aangeklaagd. Niet veroordeeld. En toch voelt het voor tennisser Alexander Zverev soms wel zo. Al twee jaar zeult hij de beschuldigingen van zijn ex-vriendin met zich mee. De Russin Olga Sjaripova vertelde in een interview hoe Zverev haar zou hebben geslagen en mentaal en psychisch zou hebben mishandeld. Allemaal niet waar, zweert Zverev, die nooit gehoord is door politie omdat zijn ex geen aanklacht indiende. ,,En toch gaan de meeste persconferenties over deze onzin’’, aldus de nummer 4 van de wereld, die zijn advocaten laat vechten tegen de ‘lasterlijke en valse info’.