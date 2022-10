Wat een stunt! Tafeltennisser Trinko Keen verovert op zijn 51ste weer Nederlandse titel

De pandemie en het vaderschap gaven Khalid Choukoud eindelijk rust: ‘Het was mijn redding’

Khalid Choukoud werd zondag in Amsterdam voor de derde keer nationaal kampioen op de marathon in een nieuw persoonlijk record van 2.09.34. Voor een nieuwe aflevering van hardlooppodcast De Pacer gingen Pim Bijl en Eric Brommert de volgende dag bij hem langs in zijn woning in de Haagse Schilderswijk. ,,Ik loop voor mijn gezin’’, zegt de 36-jarige atleet, die open vertelde over zijn grootste teleurstellingen en zijn mooiste prestaties.

19 oktober