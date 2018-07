Waterpolosters grijpen eerste EK-titel sinds 1993

Oranje schoot sterk uit de startblokken in het Piscines Bernat Picornell-complex. Dagmar Genee bracht Nederland met een fraai geplaatst schot op voorsprong, waarna Nomi Stomphorst de score van dichtbij verdubbelde. Vervolgens werd de wedstrijd stroever. De Griekse vrouwen beten zich vast, en Nederland was zo nu en dan slordig met de kansen. De voorsprong halverwege was dan ook minimaal: 4-3.



Maud Megens, een van de uitblinkers dit toernooi, nam Nederland weer eens bij de hand. De 22-jarige speelster van USC in de Verenigde Staten hielp Oranje in het derde kwart met een hard schot aan een comfortabele marge. Nederland, dat in een nagelbijtend spannende halve finale met titelverdediger Hongarije had afgerekend, zag Griekenland in het laatste kwart nog terugkomen tot 5-4. Maar toen Sabrina van der Sloot direct daarop met een bekeken bal de keepster verschalkte, was de winst in veilige haven.



Zo werd het driemaal scheepsrecht voor de waterpolosters. Na in 2014 en 2016 de EK-finale te hebben verloren, werd het ditmaal goud voor de vrouwen van Havenga. Voor het eerst sinds 1993, en voor de vijfde keer in de historie, zijn de Nederlandse vrouwen Europees kampioen.