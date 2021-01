Waterpolosters grijpen ondanks zege vrijwel zeker naast groepswinst

Wie Oranje treft in de kwartfinales op vrijdag staat nog niet helemaal vast, maar dat wordt zeer waarschijnlijk Kazachstan, dat in de andere groep om de derde en vierde plaats strijdt met Israël. De ploeg van bondscoach Arno Havenga mikt in Triëst op een een ticket voor de Olympische Spelen van Tokio. Om dat doel te bereiken, is winst in de halve finales nodig.

Voor een zekere groepswinst was een ruimere overwinning nodig op de Franse ploeg. Omdat Nederland en Italië in hun onderlinge duel gelijkspeelden, zal het verschil in doelpunten tegen Frankrijk de doorslag geven voor de plaatsen één en twee in groep A. Aangezien Italië met 19-6 had gewonnen van Frankrijk, was een Nederlandse zege met minimaal 14 doelpunten verschil nodig om Italië voor te blijven.