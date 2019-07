Waterpolosters hard onderuit in kwartfinales WK tegen Spanje

Waterpolo­sters op WK tegen Angstge­gner Spanje

9:08 Spanje is vanochtend een beladen tegenstander voor de waterpolosters van Oranje in de kwartfinale van het WK in Zuid-Korea. In 2016 zorgden de Spaanse vrouwen in een andere kwartfinale voor een gigantische olympische ontgoocheling bij de ploeg van Arno Havenga.