Waterpolosters op jacht naar olympisch ticket: ‘We zijn niet kansloos’

Oranje treft in de poule China, Italië en Australië. Bondscoach Arno Havenga heeft zijn selectie rond voor het toernooi in de Hongaarse hoofdstad, dat duurt van 4 tot en met 9 juni.



,,Het internationale deelnemersveld bij de vrouwen is inmiddels zo sterk geworden, dat alle ploegen in Boedapest goud kunnen winnen'', zegt Havenga. ,,De Verenigde Staten zijn als regerend wereld- en olympisch kampioen de grote favoriet, maar we achten ons zeker niet kansloos als we ze tegenkomen in het vervolg van het toernooi. Maar we richten ons uiteraard eerst op de tegenstanders in de poule. Die zijn stuk voor stuk al zwaar genoeg om te verslaan.”



De waterpolosters plaatsten zich voor de superfinale door in maart de Europa Cup te winnen.