Waterpolosters op WK tegen Angstgegner Spanje

Honkbal­lers na 20 jaar weer de beste op WPT

21 juli De Nederlandse honkballers hebben voor het eerst in 20 jaar het World Port Tournament gewonnen. De ploeg van bondscoach Evert-Jan ‘t Hoen was in de finale in Rotterdam te sterk voor Japan: 3-2. Oranje keek na vier innings tegen een achterstand van 2-0 aan, maar trok de wedstrijd daarna alsnog naar zich toe.