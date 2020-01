Waterpolosters openen EK met monsterzege op Israël

De waterpolosters maken dit EK jacht op titelprolongatie en azen bovenal op een ticket voor de Olympische Spelen. De kampioen van Europa kwalificeert zich voor Tokio 2020. De tweede plaats volstaat ook als Spanje, dat al zeker is van deelname aan de Spelen, het goud pakt.



Israël diende vooral als opwarmer voor de duels in de komende week waar het er echt om gaat. Italië en Spanje zijn op papier de zwaarste tegenstanders. Toch duurde het even eer de eerste goal viel. Maartje Keuning wierp pas in de vierde minuut raak, maar gaf wel de aanzet tot een doelpuntenregen. De periodestanden waren 4-0, 5-1, 7-1 en 6-1. Coach Havenga gunde zijn beide keepsters Joanne Koenders en Debby Willemsz om en om twee periodes speeltijd.



Duitsland is morgen de tweede tegenstander.