Waterpolosters stranden: ‘Spanje wilde onze keepers verrot schieten’

Door Natasja Weber



Nog geen zeven minuten waren er gespeeld toen Nederland al tegen een 6-0 achterstand aankeek. De ogen van de Nederlandse sterspeelster Sabrina van der Sloot spuwden vuur en ze gooide er enkele krachttermen uit. ,,Ik was echt boos”, blikte Van der Sloot kort na de wedstrijd telefonisch terug op de abominabele beginfase. ,,We begonnen niet scherp. We wisten dat Spanje van plan was om furieus te starten. Dat hebben ze wel vaker tegen ons gedaan. We waren er op voorbereid, maar het heeft denk ik ook met ervaring te maken. Veel meiden speelden op het WK hun eerste grote toernooi. Tja, we hebben ons gewoon laten overdonderen.”



De Nederlandse waterpolosters werden in de beginfase op alle fronten overklast. Verdedigend zag het er heel zwak uit wat de ploeg van bondscoach Arno Havenga liet zien. De Spaanse vrouwen kregen veel te veel ruimte en ieder schot op doel was raak. Na de eerste periode van acht minuten was het 6-1. Keepster Joanne Koenders – in de vorige wedstrijd tegen Canada nog de uitblinker – moest plaatsmaken voor de pas 19-jarige Sarah Buis. Van der Sloot: ,,Spanje wist natuurlijk ook dat we twee onervaren keepers hebben. Die wilden ze meteen verrot schieten.”