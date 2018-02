Waterpolosters tweede in groep na gelijkspel tegen Rusland

Halve finale nog in zichtDe Nederlandse waterpolosters hebben hun vierde en laatste wedstrijd uit de voorronde van de Europa Cup gelijkgespeeld tegen Rusland. In Oosterhout eindigde het duel in 7-7 (1-2 0-1 4-3 2-1). Oranje is door het gelijkspel achter Spanje als tweede geëindigd in poule A en moet het nu opnemen tegen Italië voor een plek in de halve finale van de Final Six.