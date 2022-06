Waterpolosters verslaan Canada en spelen tegen Griekenland in kwartfinale WK

Halverwege stonden Nederland en Canada nog op 3-3, maar in het derde kwart gaf Oranje gas en dat resulteerde in een 9-5 voorsprong. Canada kwam daarna in het vierde kwart nog terug tot 9-7, maar door een late goal van Sabrina van der Sloot werd het uiteindelijk nog 10-7.



Het grote talent Lola Moolhuijzen (17) uit Ede maakte de 4-3 en 5-3 voor Nederland en werd na afloop verkozen tot beste speelster van de wedstrijd. Er was ook een hoofdrol voor keepster Laura Aarts die twee treffers moest incasseren, maar ook tal van knappe reddingen verrichtte.

In poulefase verloren van Verenigde Staten

Nederland had in de poulefase in het Debrecen Swimming Pool Complex al overtuigend gewonnen van Argentinië (29-6) en Zuid-Afrika (22-1), maar tussendoor bleken de vrouwen van de Verenigde Staten met 11-7 te sterk. Nederland eindigde daardoor als tweede in de groep en was veroordeeld tot een wedstrijd in de tussenronde. Daarin werd Canada dus verslagen en nu wacht een kwartfinale tegen Griekenland. De bijzondere wedstrijd voor bondscoach Evangelos Doudesis wordt dinsdag gespeeld.

Doudesis volgde vorig jaar Arno Havenga op na de Olympische Spelen in Tokio. De 37-jarige Griek was al sinds 2017 assistent-bondscoach en tekende een contract tot 2024. Doudesis was eerder hoofdtrainer van de vrouwen van Polar Bears. De voormalig Grieks international leidde de club uit Ede naar twee landstitels. Ook was hij coach van Jong Oranje, waarmee hij brons en zilver op het WK won.

Havenga vertrok als bondscoach na de teleurstellend verlopen Olympische Spelen in Tokio in de zomer van vorig jaar, waar de waterpolosters in de kwartfinales werden uitgeschakeld door Hongarije en uiteindelijk zesde werden.

Volledig scherm Brigitte Sleeking in actie tegen Zuid-Afrika in de poulefase. © ANP / EPA