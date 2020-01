Waterpolosters verslaan ook Duitsland met monsterscore

Oranje leidde na het eerste kwart al met 6-1. Met een scoringspercentage van 60 procent was de ploeg van Havenga veel te sterk voor de Duitse vrouwen, die zondag al met 13-4 hadden verloren van Italië. Oranje was zondag met ruime cijfers (22-3) te sterk voor Israël. Pas woensdag treft Nederland met Italië een tegenstander van niveau, met Spanje de sterkste opponent in de poule.



Met een 11-1-voorsprong werd de rust bereikt. Na het derde kwart (5-0) werd ook in het laatste kwart het overwicht in ruime cijfers uitgedrukt: 7-2.



De waterpolosters zijn titelverdediger in Boedapest en plaatsen zich bij prolongatie rechtstreeks voor de Olympische Spelen. De tweede plaats volstaat ook als Spanje, dat al zeker is van deelname aan de Spelen, het goud pakt.